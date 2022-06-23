США и ЕС оказывают давление на Сербию, чтобы вынудить власти этой страны отклониться от вектора внешней политики, направленного на установление и поддержание связи с Россией. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«[МИД] тесно взаимодействует с Белградом на взаимовыгодной основе. Это отвечает коренным национальным интересам России и Сербии. Нацелены на углубление двустороннего стратегического партнерства», — отметил дипломат в комментарии ТАСС.

Пилипсон подчеркнул, что в РФ высоко ценят принципиальную позицию Сербии, которая придерживается самостоятельной линии, несмотря на непростую обстановку в мире, а также давление со стороны ЕС и США.

«При этом хорошо понимаем, насколько сложно выдерживать беспрецедентный прессинг со стороны США и Евросоюза, вынуждающих Белград поступиться качеством отношений с нами ради интеграции с Западом», — добавил он.

По мнению дипломата, западные страны ведут нечистоплотную игру, которая свидетельствует об окончательном перерождении европейского политического клуба.