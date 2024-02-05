Мир 05 февраля 2024, 17:51 США и Британия снова ударили по Ходейду в Йемене Al Masirah: США и Великобритания нанесли серию ударов по западу Йемена Mohammed Mohammed/XinHua/globallookpress

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США и Великобритания несколько раз ударили по городу Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

«Американо-британская агрессия нанесла несколько авиаударов по району Дюны к северу от города Ходейда», — отметили журналисты.

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Министерство иностранных дел Йемена осудило агрессию Британии и Соединенных Штатов против столичного секретариата и провинций Сана, Хаджа, Саада, Таиз и Аль-Байда, считая это нарушением международного права и целей Устава ООН. Американо-британской агрессией, считают в ведомстве, страны пытаются прикрыть военные преступления и геноцид в секторе Газа.

Ранее США и Британия нанесли 15 авиаударов по объектам хуситов в провинциях Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена. Военные бьют по целям хуситов, которые считают представляющими угрозу.