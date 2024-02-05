Мир 05 февраля 2024, 09:19 США и Британия совершили 15 ударов по позициям хуситов Wang Shang/XinHua/globallookpress

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Соединенные Штаты и Британия нанесли 15 авиаударов по объектам хуситов в провинциях Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена. Об этом РИА «Новости» рассказали представители властей на этих территориях.

В Ходейде заявили об 11 налетах, в частности — на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф и район Аз-Зайдия. В Сааде, являющемся «оплотом группировки», сообщили о четырех ударах по военному лагерю «Ансар Аллах» на восточной окраине.

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Накануне, 4 февраля, стало известно, что США и Британия ударили по 36 целям в Йемене, имеющим отношение к хуситам из движения «Ансар Аллах». В частности, около 04:00 США атаковали позиции, на которых располагалась подготовленная к запуску противокорабельная ракета. В Соединенных Штатах объяснили, что ракета была готова к пуску по судам в Красном море и удар нанесли в целях самообороны.

Американские военные бьют по целям хуситов, которые считают представляющими угрозу. США называют целью высокоточных ударов ослабление и снижение потенциала группировки.