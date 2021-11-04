США готовы со следующей недели начать прививать детей от COVID-19

Администрация США готова со следующей недели начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет. Ранее применение препаратов одобрили федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний. Речь идет о вакцине американской компании Pfizer и германской BioNTech.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, слова которого привел ТАСС. Он отметил, что подобное решение открывает доступ к вакцинации для 28 миллионов молодых американцев.

«Мы <...> организовали и спланировали начало вакцинации. Уже на следующей неделе у нас будет достаточно доз вакцины. И родители смогут записаться на прием, чтобы сделать своим детям первую прививку», — уточнил Байден.

Он добавил, что вакцинировать ребенка можно будет в 20 тысячах пунктов по всей стране. Их разместят в том числе в школах, больницах и аптеках. Ранее препарат от Pfizer и BioNTech получил сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по вакцинации детей в России будет принимать не Кремль. Эта прерогатива лежит на плечах квалифицированных специалистов и ведомств.