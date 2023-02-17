Мир 17 февраля 2023, 23:35 США готовы поддержать передачу истребителей Украине другими странами Кирби: США будут приветствовать передачу союзниками истребителей Украине United States Air Force

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Власти США не давали обещаний о поставках истребителей Украине, но готовы поддержать эту инициативу со стороны других стран. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга. Его слова привел ТАСС.

«Если кто-либо из наших союзников хочет поставить истребители Владимиру Зеленскому, то это решение мы будем приветствовать», — сказал он.

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По словам Кирби, в вопросе поставок оружия Украине Соединенные Штаты никогда не указывали партнерам, какое вооружение они не могут поставлять ВСУ и в какие сроки.

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Также он заверил, что сейчас в Вашингтоне не проводят обучение украинских пилотов по использованию истребителей. Такого обещания со стороны США не поступало, резюмировал представитель Белого дома.

Власти Украины уже не первый месяц просят страны Запада о передаче им истребителей. Президент Польши Анджея Дуда и премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне призвали усилить военную помощь на Украину. С их слов, это нужно сделать уже в ближайшие недели.