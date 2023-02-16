Мир 16 февраля 2023, 20:22 Польша и Великобритания призвали усилить военную поддержку Украины Президент Польши Дуда и премьер Британии Сунак назвали важным усилить поставки оружия ВСУ РИА «Новости»

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Дополнительные поставки оружия украинским военным стали темой переговоров президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина королевства.

Участники встречи согласились, что военную помощь на Украину нужно усилить в ближайшие недели. Кроме того, они затронули вопрос подготовки украинских пилотов на истребителях НАТО, которая начнется в Великобритании в ближайшее время.

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Власти Украины уже не первый месяц просят страны Запада о передаче им истребителей, но ответа так и не получили.

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По итогам последней встречи координационной группы по оказанию военной помощи Украине министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставку истребителей на встрече не обсуждали.

Он подчеркнул, что сейчас главное — синхронизировать поставки оружия и бросить силы на подготовку украинских военных.