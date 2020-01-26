США эвакуируют своих граждан из Уханя на следующей неделе

Коронавирус навел ужас на американцев. Сотрудники консульства и некоторые другие граждане США в китайском Ухане готовятся к экстренной эвакуации. Места в самолете всем не хватит — в США 28 января полетят только те, кто находится под «большей угрозой» заражения.

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства в Пекине, Госдеп США распорядился отвезти людей на родину из-за опасности заражения и «материально-технических сбоев, которые случились из-за остановки транспорта и переполненных больниц».

По данным информированного источника издания, Boeing 767 вылетит в Сан-Франциско из Уханя 28 января. На борту будут 230 человек. Полетят в Соединенные Штаты вместе с дипломатами и другими американцами и медики, чтобы следить за состоянием здоровья пассажиров.

За минувшие сутки число инфицированных в Китае выросло до 1975 человек. Жертвами заразы стали уже 56 человек. Коронавирус распространился по 30 регионам страны и вырвался за ее пределы. Медики зафиксировали случаи заражения в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Власти закрыли на карантин более десятка городов, чтобы не допустить распространения смертельного вируса. Среди них несколько многомиллионных мегаполисов. Коронавирус пошел в атаку в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения отметили в Ухане.

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