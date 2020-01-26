    26 января 2020, 08:40

    США эвакуируют своих граждан из Уханя на следующей неделе

    Андрей Иванов

    Коронавирус навел ужас на американцев. Сотрудники консульства и некоторые другие граждане США в китайском Ухане готовятся к экстренной эвакуации. Места в самолете всем не хватит — в США 28 января полетят только те, кто находится под «большей угрозой» заражения.
    США эвакуируют своих граждан из Уханя на следующей неделе

    Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства в Пекине, Госдеп США распорядился отвезти людей на родину из-за опасности заражения и «материально-технических сбоев, которые случились из-за остановки транспорта и переполненных больниц».

    По данным информированного источника издания, Boeing 767 вылетит в Сан-Франциско из Уханя 28 января. На борту будут 230 человек. Полетят в Соединенные Штаты вместе с дипломатами и другими американцами и медики, чтобы следить за состоянием здоровья пассажиров.

    За минувшие сутки число инфицированных в Китае выросло до 1975 человек. Жертвами заразы стали уже 56 человек. Коронавирус распространился по 30 регионам страны и вырвался за ее пределы. Медики зафиксировали случаи заражения в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии. Власти закрыли на карантин более десятка городов, чтобы не допустить распространения смертельного вируса. Среди них несколько многомиллионных мегаполисов. Коронавирус пошел в атаку в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения отметили в Ухане.

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