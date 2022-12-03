Мир 03 декабря 2022, 01:28 США допустили «потенциальную возможность» нападения Китая на Тайвань Госдеп США допустил «потенциальную возможность» нападения Китая на Тайвань Unsplash

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Вашингтон не исключает боевые действия Китая против Тайваня и предпринимает меры, чтобы не допустить их, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Слова чиновницы привел ТАСС.

«Я думаю, что война [между Китаем и Тайванем] потенциально возможна, потому что председатель КНР Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над страной <…> и собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем», — пояснила Шерман.

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В Госдепартаменте полагают, что китайские власти могут применить силу. И потому усилия американской администрации направлены на сдерживание, подчеркнула заместитель госсекретаря.

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Она добавила, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая». Несмотря на эти заявления, Белый дом поддерживает контакты с Тайбэем и поставляет ему вооружение. Ситуация в Тайваньском проливе обострилась в августе после визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Ранее Си Цзиньпин призвал европейские государства к взаимному уважению.