03 декабря 2022, 01:28
США допустили «потенциальную возможность» нападения Китая на Тайвань
Госдеп США допустил «потенциальную возможность» нападения Китая на Тайвань
Вашингтон не исключает боевые действия Китая против Тайваня и предпринимает меры, чтобы не допустить их, заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Слова чиновницы привел ТАСС.
«Я думаю, что война [между Китаем и Тайванем] потенциально возможна, потому что председатель КНР Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над страной <…> и собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем», — пояснила Шерман.
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В Госдепартаменте полагают, что китайские власти могут применить силу. И потому усилия американской администрации направлены на сдерживание, подчеркнула заместитель госсекретаря.
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Она добавила, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая». Несмотря на эти заявления, Белый дом поддерживает контакты с Тайбэем и поставляет ему вооружение. Ситуация в Тайваньском проливе обострилась в августе после визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Ранее Си Цзиньпин призвал европейские государства к взаимному уважению.
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Тайвань
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