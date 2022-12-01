Мир 01 декабря 2022, 10:23 Китай призвал Европу ко взаимному уважению интересов Глава КНР Цзиньпин заявил, что Китай и Европа должны уважать интересы друг друга piqsels

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Китай и Европа должны уважать ключевые интересы друг друга. Таким мнением поделился глава КНР Си Цзиньпин. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что оба региона кардинально отличаются по многим критериям. Среди них Цзиньпин выделил историю, культуру и идеологию. Кроме того, глава КНР назвал нормальным разницу во взглядах на те или иные вещи и события.

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«Главное — это уважать ключевые озабоченности и интересы друг друга, в особенности уважать суверенитет», — сказал он.

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Также председатель КНР призвал представителей двух регионов не вмешиваться во внутренние дела друг друга и оберегать политическую основу китайско-европейских отношений.

Это заявление Цзиньпин сделал во время встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Она прошла в Пекине.