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    03 ноября 2021, 02:56

    США должны усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормальной работы консульств — Рябков

    В МИД РФ указали на необходимость усиления дипломатического присутствия США в Москве

    Александра Ломейко

    США необходимо усилить дипломатическое присутствие в Москве. Это поможет разрешить ситуацию с выдачей американских виз. Сейчас дипломатам приходится ездить для оформления необходимых документов в другие страны.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сложившуюся практику недопустимой. Его выступление на форуме «Диалог Форт-Росс» привело РИА «Новости».

    Из-за сокращения американского дипломатического присутствия, напомнил замглавы МИД РФ, посольство в Москве прекратило оказывать базовые консульские услуги. Речь в том числе идет о выдаче виз.

    «Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме», — сказал Рябков.

    Он также призвал прекратить «дипломатические войны» между РФ и Соединенными Штатами.

    В конце октября на нерешенный вопрос с визами указывал и постпред РФ при ООН Василий Небензя.