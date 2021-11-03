США необходимо усилить дипломатическое присутствие в Москве. Это поможет разрешить ситуацию с выдачей американских виз. Сейчас дипломатам приходится ездить для оформления необходимых документов в другие страны.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сложившуюся практику недопустимой. Его выступление на форуме «Диалог Форт-Росс» привело РИА «Новости».

Из-за сокращения американского дипломатического присутствия, напомнил замглавы МИД РФ, посольство в Москве прекратило оказывать базовые консульские услуги. Речь в том числе идет о выдаче виз.

«Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме», — сказал Рябков.

Он также призвал прекратить «дипломатические войны» между РФ и Соединенными Штатами.

В конце октября на нерешенный вопрос с визами указывал и постпред РФ при ООН Василий Небензя.