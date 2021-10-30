Небензя указал на нерешенность проблемы с визами США для российских дипломатов
Постпред РФ при ООН Василий Небензя: проблема с визами для российских дипломатов до сих пор существует
Десятки российских дипломатов не могут покинуть США, поскольку им не продлили визы. Диалог между двумя странами развивается, но по некоторым вопросам продвижения пока нет.
С таким заявлением на пресс-конференции выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, слова которого привело РИА «Новости».
«По визовому вопросу есть определенный частичный прогресс. Но в целом проблема не решена. У нас десятки моих коллег, которые не получили продления виз» — подчеркнул он.
В качестве примера Небензя рассказал об одном из российских дипломатов, который не смог поехать на похороны матери. Если бы дипломатический сотрудник выехал с американской территории, то визу обратно бы не получил.
Проблемы остались и с выдачей виз для членов российских делегаций ООН. Тем не менее в 2021 году ситуация улучшилась. Небензя поблагодарил за приложенные усилия постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд за максимальное содействие в решении вопроса.
«Но мы далеки от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам, которыми являются Россия и США», — сказал постпред.
Он добавил, что в плане российско-американских отношений существуют определенные сферы, где есть развитие диалога. Тем не менее проблемы в плане функционирования дипломатических миссий, в том числе посольств, остаются.