Небензя указал на нерешенность проблемы с визами США для российских дипломатов

Десятки российских дипломатов не могут покинуть США, поскольку им не продлили визы. Диалог между двумя странами развивается, но по некоторым вопросам продвижения пока нет.

С таким заявлением на пресс-конференции выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя, слова которого привело РИА «Новости».

«По визовому вопросу есть определенный частичный прогресс. Но в целом проблема не решена. У нас десятки моих коллег, которые не получили продления виз» — подчеркнул он.

В качестве примера Небензя рассказал об одном из российских дипломатов, который не смог поехать на похороны матери. Если бы дипломатический сотрудник выехал с американской территории, то визу обратно бы не получил.

Проблемы остались и с выдачей виз для членов российских делегаций ООН. Тем не менее в 2021 году ситуация улучшилась. Небензя поблагодарил за приложенные усилия постпреда США при ООН Линду Томас-Гринфилд за максимальное содействие в решении вопроса.

«Но мы далеки от состояния отношений, которое может считаться нормальным и соответствующим двум великим государствам, которыми являются Россия и США», — сказал постпред.

Он добавил, что в плане российско-американских отношений существуют определенные сферы, где есть развитие диалога. Тем не менее проблемы в плане функционирования дипломатических миссий, в том числе посольств, остаются.