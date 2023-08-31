Эксклюзив 31 августа 2023, 17:18 ВСУ своими руками уничтожат плодородную землю Украины Политолог Михайлов объяснил опасность снарядов с обедненным ураном U.S. Department of Defense

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Использование украинскими боевиками американских и британских ракет с обедненным ураном повлечет заражение почвы. Ее очищение займет миллиарды лет. Но это не самые страшные последствия, которые предстоит пережить украинцам. Об этом в комментарии для «360» заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Применение снарядов с обедненным ураном на Украине приведет к умерщвлению плодородной земли. Период распада урана — миллиарды лет. Поэтому это навсегда. Но и это лишь малая часть последствий.

Подробнее об этом могут рассказать Сербия и Ирак, которые на себе ощутили бомбардировки войск НАТО, которые использовали такие снаряды. В странах началось увеличение раковых заболеваний и рост радиационного фона.

На участках в Ираке, где применялись снаряды с обедненным ураном, уровень радиации был больше, чем на месте аварии японской атомной станции «Фукусима».

Если не остановить сейчас поставки британских снарядов с обедненным ураном, то у Украины возникнут проблемы. Жителям страны пора задуматься, во что их втягивают.

Эти снаряды весьма эффективны по пробивной силе. Но сейчас их никто не применяет. Только на Украину их решили скинуть под предлогом нехватки боеприпасов.

Их используют для пробития бетонных стен и толщи мощной брони, потому что урановый стержень внутри снаряда обладает большой плотностью. Это единственная польза в боевых действиях от подобного снаряда. Но в основном это вред для экологии на века.

Все же рассчитываю, что образумятся те, кто поставляет эти снаряды, образумится украинская хунта, которая может решить их применять у себя на территории.

Россия должна предпринять большое количество усилий, чтобы применение этих снарядов противником стало минимальным. Для этого нужно их уничтожить еще на подходе. На такой шаг нужно пойти, если ВСУ сочтет возможным использование их в дальнейшем