США активизируют взаимодействие с союзниками в Тихом океане

США намерены активизировать взаимодействие со своими союзниками в Тихом океане. Об этом сообщила пресс-секретарь совета безопасности страны Адриенна Уотсон по итогам консультаций представителей США с коллегами из Австралии, Японии и Новой Зеландии относительно ситуации в регионе.

«Официальные лица подтвердили неизменную и общую приверженность четырех стран тихоокеанским островам. США решили активизировать свое участие в регионе для решения проблем 21-го века, от морской безопасности и экономического развития до климатического кризиса и COVID-19», — заявила она.

Также страны выразили обеспокоенность договором о сотрудничестве в области безопасности между Китаем и Соломоновыми островами. Этот договор, по мнению США и союзников, может угрожать свободной торговле в регионе Тихого океана.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы КНР проведут учения в районе Тайваня из-за визита на остров делегации американских конгрессменов. Армия Китая направила истребители, боевые корабли, бомбардировщики для организации многоцелевого патрулирования в районе острова Тайвань и воздушного пространства в Восточно-Китайском море.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году в рамках гражданской войны. Пекин считает остров частью КНР, Вашингтон считает статус Тайваня нерегулируемым, также признавая суверенитет Китая над островом.