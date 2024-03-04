Мир 04 марта 2024, 17:42 Сроки запрета поставок СПГ из России назвали в Евросоюзе Еврокомиссар Симсон: ЕС проголосует за запрет поставок СПГ из России в апреле РИА «Новости»

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Европарламент должен проголосовать по директиве о запрете поставок СПГ из России в ЕС в апреле. Предполагается, что после этого страны смогут «принять меры, не прибегая к санкциям», рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле», — процитировало ее РИА «Новости».

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Симсон уточнила, что Еврокомиссия не планирует вести по этому поводу переговоры с Россией. Полностью отказаться от газа из РФ Евросоюз планирует максимум к 2027 году.

Ранее депутат Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду заявил, что в последние два года ЕС опустошает мировой рынок сжиженного природного газа, чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских ресурсов.