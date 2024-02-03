Мир 03 февраля 2024, 16:22 Последствия отказа от российского газа раскрыли в Норвегии Депутат Нильсен: ЕС опустошает рынок СПГ из-за потерь после отказа от газа из РФ РИА «Новости»

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С 2022 года Европейский союз начал опустошать мировой рынок сжиженного природного газа, чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских углеводородов. Об этом в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду написал депутат Мариус Арион Нильсен, документ опубликовали на сайте парламента.

Политик отметил, что такие действия оказывают негативное влияние на экономику и климат бедных стран. В запросе к главе ведомстве депутат попросил уточнить, насколько Евросоюз серьезно оценивает последствия своей энергетической политики, которую проводит после февраля 2022 года.

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«ЕС просто высасывает международный рынок сжиженного природного газа, чтобы хоть как-то компенсировать утрату трубопроводного газа из России. Все это перекладывает энергетическую проблему на более бедные государства и увеличивает глобальные выбросы CO2», — отметил Нильсен.

Также депутат подчеркнул, что из-за такой политики цены на газ сильно выросли, а выбросы парниковых газов и энергетическая бедность увеличились.

Западные СМИ сообщали, что ЕС начал подготовку к поискам альтернативных источников поставок газа после завершения договора о транзите между Россией и Украиной.