Считанные недели остались до полного завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели», — сказал посол газете «Известия».

Он отметил, что заявление США и Германии не повлияют на темпы строительства газопровода. Нечаев подчеркнул, что совместное заявление не является юридически обязывающим документом для сторон, которые поставили под ним свои подписи.

«Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока — 2», — заключил посол.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что власти страны должны потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Он пояснил, что такое требование Украина может выдвинуть в условиях достройки «Северного потока — 2».