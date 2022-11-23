Мир 23 ноября 2022, 20:27 Срочное заседание Совбеза ООН по Украине проведут 24 ноября Полянский: срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначили на 24 декабря РИА «Новости»

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Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначили на 24 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Обсуждение начнется в 00:00 по московскому времени. По словам Полянского, украинскую сторону представит президент страны Владимир Зеленский. Его онлайн-участие назвали нарушением правил процедуры.

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«Киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днем благодарения. Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и „мини-отпуска“, начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня», — отметил Полянский.

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Ранее украинские журналисты заявили, что после ракетных ударов жители Киева, Харькова, Хмельницкого, Николаева и Львова остались без света.

Электричество частично отключили в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории Запорожья. Как уточнило «Укрэнерго», аварийные отключения света могут наблюдаться в течение суток в разных регионах страны.

Российские войска наносят удары по объектам украинской инфраструктуры с начала октября.