Мир 02 апреля 2023, 02:31 Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс Sham FM: четверо сирийских военных были ранены при израильском ударе в Хомсе Pxhere

Читать 360tv в

Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку. В результате ракетного удара пострадали сирийские военные, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.

По данным государственного телеканала Al-Ikhbariya, очередная израильская ракетная атака произошла в провинции Хомс.

Реклама

«Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона и сбивают часть из ракет», — отмечено в сообщении.

Четверо сирийских военных получили ранения в результате израильского ракетного удара по военной базе в провинции Хомс.

В пятницу, 31 марта жертвой ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска стал офицер Корпуса стражей исламской революции, который служил в Сирии военным советником.

Провокации со стороны военных США ранее отметили в провинции Хасеке в Сирии. В связи с этим Россия выразила протест, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.