02 апреля 2023, 02:31
Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс
Sham FM: четверо сирийских военных были ранены при израильском ударе в Хомсе
Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку. В результате ракетного удара пострадали сирийские военные, сообщила сирийская радиостанция Sham FM.
По данным государственного телеканала Al-Ikhbariya, очередная израильская ракетная атака произошла в провинции Хомс.
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«Средства нашей противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию против центрального региона и сбивают часть из ракет», — отмечено в сообщении.
Четверо сирийских военных получили ранения в результате израильского ракетного удара по военной базе в провинции Хомс.
В пятницу, 31 марта жертвой ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска стал офицер Корпуса стражей исламской революции, который служил в Сирии военным советником.
Провокации со стороны военных США ранее отметили в провинции Хасеке в Сирии. В связи с этим Россия выразила протест, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
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