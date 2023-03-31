Мир 31 марта 2023, 22:55 Минобороны России сообщило о провокациях со стороны военных США в Сирии ЦПВС заявил о провокационных действиях со стороны США в провинции Хасеке Pxhere

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Провокационные действия со стороны американских военных отмечены в провинции Хасеке в Сирии. В связи с этим российская сторона выразила протест. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова привел ТАСС.

«В провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США», — заявил контр-адмирал.

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Как отметил Гуринов, в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам. Это было сделано в ходе совместного российско-турецкого патрулирования.

Нарушение коалицией правил деконфликтации, как добавил контр-адмирал, ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, а также оказывает негативное влияние на развитие обстановки.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела, которые велись со стороны позиций террористических группировок, отметил Гуринов. Пострадал один сирийский военнослужащий.

В феврале Запад попытался продвинуть новую резолюцию Совбеза ООН о расширении трансграничного механизма в Сирии. Как отметили в МИД России, спекулируя на нуждах пострадавших от землетрясения, «большая тройка» во главе с США решила подорвать целостность Сирии.