Средневековую плиту с гербом замка нашли в Ленинградской области

Археологи обнаружили обнаружили плиты средневекового замка Эрика Тотта в Ленинградской области. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой отметил важность этой находки. Ремонт здания в последний раз проводился в XIX веке, и с тех пор плиты считались утерянными. Теперь они отправятся в музей истории Выборгского замка.

Это плиты Райской башни, которые были построены 1470-х годах Эриком Тоттом. Он нанял для этого каменщиков. В те времена герб заказчика размещали на плитах.

Выборгский замок реконструировали в 1891−1894 годах. Была переделана и Райская башня. В тот период плиты перевезли в Санкт-Петербург https://360tv.ru/news/nauka/najdena-pechat-vnukov-jaroslava-mudrogo/во время ремонтных работ. После этого они и были утеряны.

Ранее археологи нашли печать XI–XII веков во время раскопок в историческом центре Пскова. Предположительно, она принадлежала внукам князя Ярослава Мудрого.

Печать украшена надписью с пожеланиями всех благ и изображением архангела Михаила. Исследователи считают, что владельцем вещи мог быть князь Олег Святославич или князь Святополк Изяславич.