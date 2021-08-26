Сразу несколько взрывов прогремели в Кабуле. Ответственность на себя взял ИГ*

В столице Афганистана прогремели еще несколько взрывов, один из них был очень мощным. Об этом сообщил корреспондент RT в Кабуле Мурад Газдиев.

Журналист сообщил, что взрывы начали греметь в разных направлениях. Среди населения ходят слухи об авиаударах, но никаких подтверждений такой информации сейчас нет.

В Пентагоне уже объявили, что теракты в Кабуле устроили боевики «Исламского государства»*. Там уточнили, что жертвами взрывов 26 августа стали 12 американских военных, еще минимум 15 получили ранения. В ведомстве призвали готовиться к очередным атакам на аэропорт афганской столицы.

По данным СМИ, группировка ИГ* уже взяла на себя ответственность за организацию взрывов. Как сообщают корреспонденты RT с места событий, над городом постоянно курсируют истребители НАТО, не проходит и пяти минут без рева их двигателей. Людей призывают спрятаться в своих домах и не выходить на улицы, но в аэропорту по-прежнему давка. Желающие покинуть Кабул готовы стоять там сутками.

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ