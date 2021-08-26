Ситуация вокруг аэропорта в Кабуле продолжает обостряться, только что там прогремел еще один взрыв. Об этом с места событий сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.

Журналист отметил, что обстановка в городе очень напряженная. Воют сирены, вещают громкоговорители, людей призывают покинуть улицы вернуться в свои дома. В аэропорту — толпы желающих покинуть Афганистан, они готовы стоять там целыми сутками. Очевидцы говорят, что почти не работают мобильная связь и интернет.

Ранее возле аэропорта в Кабуле уже прогремели два взрыва. Издание Politico со ссылкой на администрацию США сообщило, что к одному из них причастна группировка «Исламское государство»*. По предварительным данным, жертвами взрывов стали не менее десяти граждан США. Точное число пострадавших пока неизвестно. Учитывая давку в аэропорту, оно может быть огромным.

Политолог Дмитрий Солонников сказал в беседе с «360», что такое обострение ситуации может говорить о разночтениях внутри самого движения «Талибан»*. По его мнению, с лидерами боевиков, которые позволили военным США остаться в стране до конца августа, могут быть не согласны другие талибы*. Политолог считает, что люди, воспитанные в условиях войны с детства, едва ли смогут легко наладить мирный диалог с бывшими соперниками.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ

«Исламское государство»* — террористическая организация, запрещенная в РФ