Сразу две электростанции вышли из строя на Украине

Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух украинских электростанциях. Работать перестали ТЭС в Винницкой и Львовской областях, сообщил глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«В 00:52 (01:52 по московскому времени) на аварийный ремонт остановлен блок № 2 Ладыжинской ТЭС. Причина — шум в топке котла. В 04:58 (05:58 по московскому времени) в аварийный ремонт остановлен блок № 5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — написал депутат Верховной рады в своем Telegram-канале.

Обе аварии произошли 6 февраля, а электростанции принадлежат группе компаний ДТЭК. По словам Геруса, остановка работы энергоблоков затрудняет функционирование энергосистемы. При этом в ночь на 7 февраля температура воздуха упадет до -14 градусов.

«Тем не менее системный оператор „Укрэнерго“ балансирует ситуацию за счет других источников, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии», — заключил глава комитета.

Это уже не первые подобные аварии на Украине, так как 2 и 3 февраля перестали работать энергоблоки на Кураховской и Запорожской ТЭС. После этого власти попросили об экстренной помощи Белоруссию.