Украина попросила помощи у Белоруссии из-за аварий на ТЭЦ

Украинские власти в экстренном порядке обратились за помощью к Белоруссии после аварий на электростанциях. Компанию «Белэнерго» попросили запустить поставки электричества.

Экстренные поставки электричества понадобились Украине из-за аварий на двух электростанциях, сообщил телеканал «Беларусь 1». Власти попросили «Белэнерго», о поставках 500 мегаватт. Белорусская компания является контрагентом украинской стороны.

Энергоблоки на Кураховской и Запорожской ТЭС перестали работать 2 и 3 февраля. Вторая авария сопровождалась пожаром на подстанции. Властям не удалось решить проблему с отсутствием электроэнергии внутренними ресурсами. В итоге жители центральной части страны столкнулись с некоторыми трудностями.

В январе Белоруссия уже помогала Украине в экстренном порядке с электричеством. Тогда причиной стало увеличение потребления электроэнергии на фоне аномального мороза. Ранее национальная комиссия по энергетике заявила, что запасы угля на всех украинских ТЭС находятся на критической отметке. Это может привести к возникновению общесистемной аварии и введению графиков отключения света.