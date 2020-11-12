«Спутник V» захотели внести в список рекомендуемых вакцин ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может внести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования. Это произойдет, если она будет соответствовать необходимым требованиям.

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение „Спутника V“ в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату „Спутник V“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы международной организации.

Все данные для предварительной оценки лекарств засекречены. Пока ВОЗ не квалифицировала ни одну вакцину. Рекомендации организации гарантируют эффективность, безопасность и соответствие стандартам производственной и клинической практики.

В России зарегистрировали две вакцины от 2019-nCoV: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» «Вектора». Первая уже показала высокую эффективность и сейчас проходит третий этап клинических испытаний, а пострегистрационное тестирование второй может начаться 15 ноября.