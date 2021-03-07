Вторую партию «Спутника V» привезли в Черногорию

Вторую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили из России в Черногорию. В аэропорту Подгорицы встретили самолет с пятью тысячами доз препарата. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь минздрава Борко Байич встретили вторую партию из пяти тысяч единиц российской вакцины „Спутник V“, которая только что прибыла в Черногорию», — написала пресс-служба в Twitter.

В министерстве уточнили, что всего власти Черногории закупили у России 50 тысяч доз препарата. Эта поставка вакцины стала второй по счету. Первую партию «Спутника V» доставили в республику 25 февраля.

На следующий день глава правительства Здравко Кривокапич заявил, что российская вакцина «дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону». Он также поблагодарил Россию за предоставление препарата.

Вакцинация жителей Черногории стартовала в конце февраля. Первым препарат ввели жителю дома престарелых в Рисане. После этого вакцинацию от ковида прошли два врача медицинского центра.