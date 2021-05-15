«Спутник Лайт» зарегистрировали в Венесуэле

Венесуэла зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Российского фонда прямых инвестиций.

В январе этого года в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры, уточнили в РФПИ. В феврале президент страны Николас Мадуро объявил о начале вакцинации населения российским препаратом.

В России «Спутник Лайт» был зарегистрирован 6 мая. Он является первым компонентом «Спутника V». Эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Этот показатель превышает данные многих двухкомпонентных вакцин. Препарат борется со всеми новыми штаммами коронавируса.

Ранее использование «Спутника Лайт» было одобрено в Анголе и Бахрейне.

Россия первой в мире мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. «Спутник V» разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Позже были зарегистрированы еще три отечественные вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».