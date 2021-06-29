Фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. Его спугнули российские Су-30 и Су-24

В Черном море во вторник, 29 июня фрегат Evertsen военно-морских сил Нидерландов, который стоял в нейтральных водах резко сменил курс на Керченский пролив.

Как сообщили в Минобороны РФ, чтобы Evertsen не нарушил границу России в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролетов российских самолетов нидерландский фрегат также резко изменил курс от границы РФ.

В Нидерландах заявили, что истребители РФ «небезопасно маневрировали и иммитировали атаки». Они отметили, что военные самолеты были вооружены бомбами и сверхзвуковыми ракетами Х-31.

Видео: Минобороны РФ

Ранее министерство обороны России начало учебные маневры в Средиземном море с участием кораблей и самолетов. Это произошло сразу после того, как в восточную часть Средиземного моря вошел британский авианосец Queen Elizabeth в сопровождении надводных боевых кораблей, атомной подводной лодки с крылатыми ракетами Tomahawk и двух судов снабжения.