Российский флот начал учения в Средиземном море после захода туда британского авианосца

Министерство обороны России начало учебные маневры в Средиземном море с участием кораблей и самолетов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«25 июня в восточной части Средиземного моря началось совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России», — рассказали в Минобороны.

Ранее в восточную часть Средиземного моря вошел британский авианосец Queen Elizabeth в сопровождении надводных боевых кораблей, атомной подводной лодки с крылатыми ракетами Tomahawk и двух судов снабжения.

Российские военные в рамках этих учений впервые перебросили на сирийскую авиабазу Хмеймим два истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В этих маневрах российское военное ведомство задействует ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» и две подлодки: «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону».

Вместе с кораблями учебно-боевые задачи выполнят противолодочные самолеты Ту-142МК, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребители МиГ-31К. Ту-22М3 прилетели в Сирию в мае после реконструкции взлетно-посадочной полосы на авиабазе.