Спросу на газ предрекли рекордное падение в 2020 году

Газовый рынок в 2020 году столкнется с небывалой ситуацией. Эксперты полагают, что мировой спрос на этот вид топлива рухнет. Падение, по прогнозам, составит 4% и станет самым большим в истории.

К таким выводам пришли специалисты Международного энергетического агентства (МЭА), опубликовав их в отчете на сайте организации.

«Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с того момента, как во второй половине XX века сформировался рынок природного газа», — отмечено в документе.

Спрос на газ упал по нескольким причинам. В МЭА считают, что на это повлияла как пандемия коронавируса, так и температуры в начале года. Они оказались рекордно мягкими.

Аналитики добавили, что восстановление спроса будет постепенным. Процесс начнется в 2021 году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности. Но из-за кризиса 2020 года спустя пять лет объем годового спроса на газ упадет на 75 миллиардов кубометров. Это соответствует росту показателя в 2019 году.

В конце мая в МЭА спрогнозировали падение расходов на нефть. В 2020-м они снизятся на триллион долларов.