Прогноз МЭА: расходы на нефть в 2020 году упадут на 1 трлн долларов

Пандемия коронавируса повлияла на расходы потребителей на нефть. Из-за принятых карантинных мер во всем мире в 2020 году они значительно сократятся. Падение инвестиций в энергетику эксперты назвали беспрецедентным.

В первой половине 2020 года снижение составило 20%, по сравнению с 2019 годом. В денежном выражении это 400 миллиардов долларов. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство, опубликовав отчет по инвестициям в энергетику.

Специалисты МЭА до пандемии прогнозировали рост вложений на 2%, который мог бы оказаться самым заметным со времен кризисного 2014 года. Коронавирус внес свои коррективы.

В агентстве считают, что в 2020 году более чем на триллион долларов упадут и расходы потребителей на нефть. Поступления в секторе электроэнергии снизятся на 180 миллиардов. По большей части, причиной этому послужит рост неплатежей.

Нефтегазовый сектор, указано в отчете, потеряет 32% инвестиций — почти 250 миллиардов долларов. На 15%, или почти 20 миллиардов, сократятся вложения в угольную промышленность. От уровня 2019 года мировая энергетика не досчитается 20% всех инвестиций. В МЭА спрогнозировали их снижение до 1,5 триллиона долларов.