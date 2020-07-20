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    20 июля 2020, 01:48

    Спрятанный в кофейных зернах кокаин нашли в Италии. Видео

    Анастасия Кукова

    Итальянские полицейские обнаружили в посылке из Колумбии кокаин, спрятанный в кофейных зернах.
    Спрятанный в кофейных зернах кокаин нашли в Италии. Видео

    Полиция миланского аэропорта «Мальпенса» сообщила ВВС, что их внимание привлекла посылка, адресованная Сантино Д’Антонио, так зовут криминального авторитета в фильме «Джон Уик-2».

    Издание IndieWire уточнило, что наркотик был отправлен из колумбийского Медельина. В 500 кофейных зернах было спрятано 150 граммов кокаина. Посылка была доставлена в табачную лавку во Флоренции. Полиция уже арестовала 50-летнего мужчину, которые за ней пришел.

    Полиция Нидерландов отслеживала данные с телефонов наркоторговцев и обнаружила камеры пыток, переоборудованные из грузовых контейнеров.