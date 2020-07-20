Спрятанный в кофейных зернах кокаин нашли в Италии. Видео

Итальянские полицейские обнаружили в посылке из Колумбии кокаин, спрятанный в кофейных зернах.

Полиция миланского аэропорта «Мальпенса» сообщила ВВС, что их внимание привлекла посылка, адресованная Сантино Д’Антонио, так зовут криминального авторитета в фильме «Джон Уик-2».

Издание IndieWire уточнило, что наркотик был отправлен из колумбийского Медельина. В 500 кофейных зернах было спрятано 150 граммов кокаина. Посылка была доставлена в табачную лавку во Флоренции. Полиция уже арестовала 50-летнего мужчину, которые за ней пришел.

Полиция Нидерландов отслеживала данные с телефонов наркоторговцев и обнаружила камеры пыток, переоборудованные из грузовых контейнеров.