Телефоны наркоторговцев вывели на камеры пыток в Нидерландах

Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток с помощью данных с зашифрованных телефонов наркоторговцев. Преступники переоборудовали грузовые контейнеры в помещения для пыток. В ходе полицейской операции арестовали шестерых.

Впервые информацию о наличии камер пыток сотрудники полиции обнаружили в прошлом месяце. Они получили эти сведения при помощи данных с зашифрованных телефонов, используемых преступниками. Сеть связи была недавно взломана французской полицией. Детективы в Великобритании и Нидерландах уже арестовали сотни подозреваемых на основании зашифрованных сообщений. Об этом пишет CBC.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, детективы обнаружили семь переоборудованных грузовых контейнеров на складе в Wouwse Plantage в небольшой деревне на юго-западе Нидерландов. Найти их они смогли благодаря сведениям с зашифрованных телефонов. Они включали в себя фотографии контейнера и стоматологического стула с ремнями. В сообщениях склад называли «процедурной комнатой», а также раскрывали личности потенциальных жертв. Полиция уже связалась с этими людьми и предупредила об опасности.

Правоохранители выпустили ролик, на котором видно, как вооруженная группа взрывает дверь на складе и обнаруживает импровизированную тюрьму. Другая группа полицейских задержала подозреваемого в Роттердаме.

«Шесть контейнеров были предназначены для камер, в которых можно было связать людей, а один контейнер был предназначен для камеры пыток», — заявил глава Национальной службы расследований полиции Энди Крааг.

Внутри контейнеров обнаружили мешки с инструментами, включая садовые ножницы, скальпели, плоскогубцы и наручники. Согласно заявлению полиции, их планировали применять для пыток и запугивания. Преступники не успели воспользоваться контейнерами по назначению.

В ходе обысков других объектов, включая базу для преступников вблизи портового города Роттердама, сотрудники полиции обнаружили военную форму и бронежилеты, украденные транспортные средства, 25 единиц огнестрельного оружия и наркотики.

После обнаружения грузовых контейнеров, превращенных в импровизированную тюрьму и звукоизолированную «камеру пыток», полиция арестовала шесть человек. Им предъявили обвинения по подозрению в совершении преступлений, в том числе в подготовке похищений и серьезных нападений.

На прошлой неделе голландская полиция заявила, что их расследования под кодовым названием 26Lemont привели к аресту более 100 подозреваемых. Они также смогли изъять более 8000 килограммов кокаина, 1200 килограммов кристаллического метамфетамина и десятки единиц огнестрельного оружия. Помимо этого, правоохранительные органы демонтировали 19 лабораторий по производству синтетических наркотиков.