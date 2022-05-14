Способ пережить зиму без газа из России раскрыли в Германии

В Германии нашли способ пережить зиму без газа из России. Сценарий этому раскрыл вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

В беседе с Wirtschafts Wochе Хебек отметил, что это возможно при условии значительной экономии энергии, а также при наличии полных газохранилищ. Промышленность и частные лица Германии, как заметил политик, могут сократить потребление энергии примерно на 10%, не попав при этом в «бедственное положение».

«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — привело издание слова вице-канцлера.

Но также Хабек отметил и возможные экономические риски остановки импорта газа из России. Он подчеркнул, что даже при упомянутых условиях цены на голубое топливо «наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют».

Ранее Хабек заявил, что несколько «дочек» бывшего дочернего предприятия «Газпрома» Gazprom Germania GmbH остались без газа из-за санкций, которые Россия ввела против компаний Запада. При этом вице-канцлер заявил, что ФРГ была готова к санкциям со стороны РФ, а рынок, по его оценке, может компенсировать нехватку российского газа.