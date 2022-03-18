«Сплошь бандеровцы». Политолог объяснил побег администраций населенных пунктов в ЛНР
Политолог Марков: администрация городов ЛНР сбежала, потому что там одни бандеровцы
Побег многих работников администраций в Луганской Народной Республике объясняется тем, что они являются бандеровцами. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.
«Администрация вся антироссийская и на 80% неместная. Просто взяли из Львова, Тернополя, Киева этих бандеровцев и назначали в качестве администрации», — заявил политолог.
В их числе оказались мэры, их заместители и руководители департаментов.
«Все сплошь были бандеровцами. Это не местная администрация, а оккупационная администрация. Население ненавидело их, они ненавидели население», — заявил Марков.
Политолог заявил, что задачей этих людей было сделать какую-то власть, но также и «прессовать население».
Ранее стало известно, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под контроль здание администрации Левобережного района Мариуполя.