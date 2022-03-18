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    18 марта 2022, 14:36

    «Сплошь бандеровцы». Политолог объяснил побег администраций населенных пунктов в ЛНР

    Политолог Марков: администрация городов ЛНР сбежала, потому что там одни бандеровцы

    Андрей Васильев, Максим Зинкин

    Побег многих работников администраций в Луганской Народной Республике объясняется тем, что они являются бандеровцами. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал политолог, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

    «Сплошь бандеровцы». Политолог объяснил побег администраций населенных пунктов в ЛНР

    «Администрация вся антироссийская и на 80% неместная. Просто взяли из Львова, Тернополя, Киева этих бандеровцев и назначали в качестве администрации», — заявил политолог.

    В их числе оказались мэры, их заместители и руководители департаментов.

    «Все сплошь были бандеровцами. Это не местная администрация, а оккупационная администрация. Население ненавидело их, они ненавидели население», — заявил Марков.

    Политолог заявил, что задачей этих людей было сделать какую-то власть, но также и «прессовать население».

    Ранее стало известно, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под контроль здание администрации Левобережного района Мариуполя.