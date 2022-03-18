Бойцы ДНР подняли над районной администрацией Мариуполя флаг республики

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под контроль здание администрации Левобережного района Мариуполя. В социальных сетях появилось видео, где над входом в помещение установили флаг республики.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, подразделения ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжали кольцо вокруг украинских националистов. Бои продолжаются в центре города.

Мариуполь на протяжении нескольких дней был заблокирован боевиками националистических украинских батальонов, которые организовали боевые точки в жилых районах. В минувший понедельник, 14 марта, после уничтожения и подавления огня город разблокировали. Это позволило начать массовую эвакуацию мирных жителей.