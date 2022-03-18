Бойцы ДНР подняли над районной администрацией Мариуполя флаг республики
Флаг ДНР установили над администрацией Левобережного района Мариуполя
Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики взяли под контроль здание администрации Левобережного района Мариуполя. В социальных сетях появилось видео, где над входом в помещение установили флаг республики.
Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, подразделения ДНР при поддержке российских вооруженных сил сжали кольцо вокруг украинских националистов. Бои продолжаются в центре города.
Мариуполь на протяжении нескольких дней был заблокирован боевиками националистических украинских батальонов, которые организовали боевые точки в жилых районах. В минувший понедельник, 14 марта, после уничтожения и подавления огня город разблокировали. Это позволило начать массовую эвакуацию мирных жителей.