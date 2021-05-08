Премьер Чехии призвал страны ЕС высылать российских дипломатов

Остальные страны Евросоюза должны выслать хотя бы по одному российскому дипломату. С таким призывом выступил премьер Чехии Андрей Бабиш.

По его мнению, это необходимо сделать в знак поддержки после произошедшего во Врбетице. Об этом он заявил на саммите ЕС в Порту.

«Мы всегда должны это (произошедшее во Врбетице — прим. ред.) воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», — предало РИА «Новости» его слова.

Бабиш добавил, что реакцию других государств он рассчитывает увидеть на следующем саммите. Он обратил внимание, что накануне в Порту состоялась длительная дискуссия о взрывах во Врбетице. В ней приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Нынешний саммит носит неформальный характер, поэтому письменных решений не принималось. Премьер Чехии заявил, что более широкая дискуссия об отношениях с Россией ожидается на следующем саммите Евросовета в конце мая.

Вчера глава Пардубицкого края Чехии Мартин Нетолицкий был исключен из наблюдательного совета «Чешской почты». Это произошло из-за скандальной публикации о том, что первый вице-премьер страны Ян Гамачек намерен приехать в Москву и выторговать у Кремля поставку вакцины «Спутник V» в обмен на замалчивание подробностей взрывов во Врбетице.