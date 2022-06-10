Спикер Совфеда предложил на волне патриотизма обновить программу в вузах

Патриотизм нужно прививать не только в школах, но и вузах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в блоге призвала обновить программу гуманитарных дисциплин.

Она отметила, что против России ведется не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война — Запад пытается внедрить свои идеи в сознание людей, особенно молодежи. Поэтому важна идея патриотизма, которая уже формируется в обществе и становится базовой.

Запросу на него ответил закон, который закрепил в качестве целей воспитания утверждение в сознании людей чувства патриотизма и гражданственности, создание движения «Большая перемена» и предложение Минпросвещения изучать историю с первого класса.

Полагаю, что некоторые шаги в этом направлении назрели и в высшей школе. В частности, стоит подумать над обновлением программ гуманитарных дисциплин, изучаемых в университетах

По ее мнению, это поможет молодежи глубже осознать процессы, происходящие в России и мире.