Мир 17 марта 2024, 08:48 Спикер группировки ВСУ «Таврия» ушел в отставку Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой заявил об отставке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дмитрий Лиховой покинул пост спикера оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия». Он регулярно делал заявления о положении украинских военных, в том числе во время боевых действий в Авдеевке.

«Со вчерашнего дня я уже не начальник отдела связей с общественностью», — написал Лиховой в Facebook* (запрещен в России).

Реклама

Военнослужащий заявил, что возвращается к выполнению обычных обязанностей. По его словам, на посту спикера он подтвердил свои предположения о положении ВСУ. Лиховой добавил, что эти «знания приумножают печаль».

Он напомнил украинским солдатам, что оружие «не воюет само по себе» и от тех, кто находится на передовой, зависит судьба тыловиков.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что находящиеся на Авдеевском направлении российские военные хорошо вооружены и ведут наступление.

* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.