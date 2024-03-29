Мир 29 марта 2024, 17:53 Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 подозреваемых в подготовке терактов Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, планировавших теракты на Навруз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы в Таджикистане арестовали 15 человек, которых заподозрили в планировании террористического акта на праздник Навруз. Об этом сообщило издание «Азия-Плюс».

По данным источника, среди них жители Вахдата и Душанбе.

Реклама

На данный момент неизвестно, имеется ли связь между ними и задержанными по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холл» в Москве. Праздник Навруз отмечают с 21 по 23 марта.

«Следователи установят, являются ли задержанные связаны с подозреваемыми. Неизвестно, действовали ли они сообща в одно цепочке или планировали теракты по отдельности. Расследование идет, на эти вопросы нужно дать ответы», — заявил источник.

Ранее в Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холл» задержали девять человек. Предположительно, они имеют связь с ИГ*.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация