Мир 10 января 2024, 10:12 Спецслужбы США напугали американцев вмешательством России в президентские выборы Директор ФБР Рэй заявил о возможности вмешательства РФ в американские выборы Shawn Thew/Consolidated News Photos/globallookpress

Читать 360tv в

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и глава ФБР Кристофер Рэй заявили, что Россия якобы может вмешаться в американские президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

Глава АНБ предупредил американцев, что Россия из-за конфликта на Украине будет пристально следить за выборами президента США.

Реклама

«Я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние, учитывая ситуацию на Украине», — отметил Накасоне.

Его заявление поддержал директор ФБР, который предположил, что российская сторона якобы может попытаться вмешаться в выборный процесс в США. По мнению Рэя, за выборами будут также пристально наблюдать Иран и Китай.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что действующий американский лидер может в ближайшее время уничтожить свою страну. По мнению экс-главы государства, руководство ведет опасную политику. Трамп добавил, что из-за Байдена США могут развязать третью мировую войну до того, как осенью 2024 года начнутся президентские выборы.