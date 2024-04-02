Мир 02 апреля 2024, 05:00 Спецслужбы РФ уже выяснили детали покушения на блогера Шария в Испании Freepik

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Российские спецслужбы «уже в курсе» деталей покушения на украинского блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Насколько я знаю, специальные службы РФ уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял эту традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал он.

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Блогер отметил, что российские службы сильнее «продвинулись в расследовании», чем испанская полиция, которая бездействует «по каким-то своим особым причинам».

Еще 6 марта Шарий в соцсетях заявил о нападении на его машину в Испании. Он отметил, что их с женой пытались убить, расстреляв с автомата с глушителем. После случившегося мужчина решил обратиться за помощью в расследовании к российским правоохранителям. Он также заявил о готовности передать им все имеющиеся у него данные о произошедшем.