Мир 22 марта 2023, 15:05 Спецслужбы попросили выдумать версию взрыва «Северных потоков» для СМИ — Херш Журналист Херш обвинил администрацию Байдена в сокрытии данных о взрывах на Nord Stream РИА «Новости»

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Представителей ЦРУ и немецких разведчиков попросили придумать альтернативную историю взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил американский журналист Сеймур Херш. В своей авторской колонке для издания Substack он написал, что администрация президента США Джо Байдена продолжает отрицать свою ответственность за совершенные диверсии.

По словам журналиста, до сих пор американский лидер не призвал к глубокому расследованию происшествия только из-за того, что и так знает виновных в подрыве «Северных потоков».

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Сеймур Херш рассказал, что во время недавнего визита в США канцлер Германии Олаф Шольц обсудил этот вопрос с Джо Байденом. Главы государств проводили беседу наедине, а после якобы поручили ЦРУ и немецкой разведке выдумать такую версию подрывов на газопроводах, которую можно было бы озвучить в СМИ.

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Американский журналист провел собственное расследование случившегося с «Северными потоками». Он обвинил в организации взрывов США. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что у России нет оснований не доверять озвученным Хершем данным.