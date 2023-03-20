Власть 20 марта 2023, 18:59 Дипломат Полянский заявил, что у России нет оснований не доверять расследованию Херша по «Северным потокам»

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Известный американский журналист Сеймур Херш обладает безупречной репутацией и профессионализмом, поэтому оснований не доверять его расследованию по «Северным потокам» у России нет. Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с News.ru.

По мнению дипломата, лауреат Пулитцеровской премии не будет ставить под удар свою репутацию.

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Результаты расследования Херша позволяют сделать вывод о том, что власти США причастны к диверсии на «Северных потоках», считает Полянский.

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