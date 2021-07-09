Спецпредставитель Байдена по вопросам климата приедет в Москву

Спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри прилетит в Москву. Визит намечен на 12–15 июля, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата», — заявила пресс-служба.

Ранее РБК со ссылкой на источники паисал, что в столице спецпредставитель планирует встретиться со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолием Чубайсом. Также должны пройти переговоры со спецпредставителем главы государства по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

В начале июля Керри провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тогда стороны обсудили проблемы климата и выразили готовность продолжать интенсивные двусторонние контакты. Еще Лавров и Керри затронули тему реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Разговор состоялся по инициативе США.