Лавров и Керри пообщались по телефону

Состоялись телефонные переговоры главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США Джона Керри. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на МИД РФ.

В ходе переговоров стороны обсудили проблемы климата и обозначили готовность продолжать интенсивные двусторонние контакты. Также они затронули вопросы сотрудничества обеих стран «в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата в привязке к 26 сессии Конференции сторон конвенции ООН в Глазго». Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.