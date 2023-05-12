Мир 12 мая 2023, 10:48 Спецпосланник Китая посетит Россию, Украину и ЕС для консультаций по урегулированию конфликта МИД КНР: спецпосланник Китая 15 мая посетит Россию, Украину, ФРГ, Польшу и Францию РИА «Новости»

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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй 15 мая отправится с рабочей поездкой в Россию, Германию, Францию, Польшу и на Украину. Он примет участие в консультациях по урегулированию украинского конфликта. Такой завление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, написал ТАСС.

«15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон», — сообщил Ван Вэньбинь на брифинге.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с Китаем по вопросу кризиса на Украине. Он подчеркнул, что ЕС приветствует все шаги китайских властей по поиску решения по данной теме.

КНР еще в феврале представила свой мирный план по Украине. Китай, в частности, в рамках инициативы призвал стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.