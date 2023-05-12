Мир 12 мая 2023, 10:26 ЕС выразил готовность сотрудничать с Китаем по конфликту на Украине Глава евродипломатии Боррель: ЕС готов сотрудничать с Китаем по конфликту на Украине РИА «Новости»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов «серьезно взаимодействовать» с Китаем по «поиску решения» украинского конфликта. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на адресованное главам МИД стран — членов ЕС письмо.

По информации издания, Боррель в послании «подчеркнул готовность ЕС серьезно взаимодействовать с Пекином по поводу конфликта на Украине, несмотря на его поддержку Москвы». В частности, он сказал, что Европейский союз «приветствует все действительно позитивные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения».

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Глава дипломатии Евросоюза отметил, что страны блока не должны мешать развивающимся государствам. Таким образом он намекнул на нежелание некоторых участников ЕС принять более жесткий подход Соединенных Штатов к Китаю. Боррель добавил, что Европейский союз должен считаться с влиянием КНР при работе со странами с низким уровнем дохода.

«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», — написал дипломат.

Ранее китайские власти предложили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов. В частности, КНР сочла важным добиться прекращения огня, а также призвала учитывать интересы всех стран в области безопасности.