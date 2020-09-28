Специалисты начали расшифровывать данные черных ящиков разбившегося под Харьковом Ан-26

Бортовые самописцы уцелели во время крушения военного Ан-26 в Харьковской области. Авиационные эксперты начали расшифровывать их данные. На это может уйти несколько дней.

«Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября 2020 года авиационные эксперты под контролем Госбюро расследований начали процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно три-пять дней», — написал на своей странице в Facebook вице-премьер Украины Олег Уруский.

Он добавил, что с семьями погибших в авиакатастрофе курсантов установили контакт. Некоторые из них уже приехали в Харьков для анализа ДНК, который поможет с опознанием тел.

Военный самолет Ан-26 упал 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области, во время учебного полета. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. По последним данным, погибли 26 человек. Один из курсантов успел выпрыгнуть из самолета в последний момент. Он получил травмы, но выжил.

Следствие рассматривает несколько возможных причин катастрофы. Самолет мог рухнуть из-за технической неисправности или ошибки экипажа.