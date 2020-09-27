Раскрыты детали спасения единственного выжившего в катастрофе Ан-26

Молодой летчик выжил благодаря тому, что часть воздушного судна прикрыла его во время пожара. В результате Золочевский попал в «определенную капсулу» и не пострадал от огня.

Золочевский находится в состоянии средней степени тяжести. Если не учитывать эмоциональную составляющую, физическое состояние — удовлетворительное, ранее говорил Кучер.

С Золочевским работает группа врачей: травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр и психолог. Об этом рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

Самолет Ан-26 разбился 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области. Он потерпел крушение во время учебного полета. Всего на борту находились 27 человек, 20 из которых были курсантами. Сразу погибли 25 участников полета. Двоих курсантов доставили в больницу с травмами, но один из них на утро умер в медучреждении из-за ожогов 90% тела.

Следствие рассматривает четыре версии авиакатастрофы. По одной из них, самолет рухнул вследствие его технической неисправности, по другой — из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем. Также допускается, что ЧП случилось из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей лицами, которые несли ответственность за управление полетами. Еще одна версия допускает, что Ан-26 рухнул из-за ненадлежащего техобслуживания и подготовки к полету.

Расшифровка бортовых самописцев может затянуться из-за необходимости провести дополнительные экспертизы.